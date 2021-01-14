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Razer yüz maskesi nedir? Razer akıllı yüz maskesi özellikleri nelerdir?

Koronavirüs salgını sebebiyle hayatımıza giren maskeler de artık dijitale dönüştü. Razer adlı şirket akıllı yüz maskesi geliştirdi. Peki, akıllı yüz maskesi özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

Razer yüz maskesi nedir? Razer akıllı yüz maskesi özellikleri nelerdir?

Razer yüz maskesi nedir? Merak konusu oldu. Koroanvirüse karşı koruma olarak takılan yüz maskesi de dijitale dönmüş oldu. Razer adlı şirket CES 2021 için yeni konsept ürünlerini görücüye çıkardı. Bu ürünlerden biri de akıllı yüz maskesi Project Hazel...

RAZER YÜZ MASKESİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Şirketin geliştirdiği çoklu kullanım özellikli Project Hazel akıllı maskesi; beklenmedik sağlık risklerine ve tek kullanımlık maskelerin çevresel sorunlarına karşı hijyen ve hazırlıklı olma konusundaki artan hassasiyete odaklanırken, aynı zamanda çoklu kullanım özellikli bir kişisel maskede olması gereken özelliklere sahip.

Henüz konsept aşamasında olan ürün; çıkarılıp şarj edilebilir aktif ventilatörler ve optimum nefes alabilirlik için hava akışını düzenleyen Akıllı Bölmeler kullanan N95 tıbbi sınıf solunum koruması gibi özellikler sunuyor. Yüksek bakteriyel filtrasyon verimliliği (BFE) özelliğine sahip Akıllı Bölmeler, havadaki partikülleri en az %95 oranında filtrelerken, yüksek sıvı direncine de sahip.

Ürün, aynı zamanda toplum içine karışanların sosyalleşmesine de imkan veriyor. Bu kapsamda Project Hazel, açık ve şeffaf bir tasarıma sahip. Böylece etrafınızdakiler gülümseme veya kahkaha gibi mimiklerinizi görebilirken işitme güçlüğü çekenlerin dudaklarınızı okumasına izin veriyor. İç aydınlatma, karanlıkta otomatik olarak devreye girerek kullanıcıların aydınlatma koşulları ne olursa olsun kendilerini net bir şekilde ifade etmelerine olanak tanıyor.

Ek olarak, maskeler sesleri de boğabildiğinden, yeni Razer VoiceAmp Teknolojisi (patenti beklemede),net iletişim kurması için kullanıcının konuşmasını geliştirmek adına yerleşik bir mikrofon ve amplifikatör kullanıyor.

​Tek kullanımlık maskelerin yarattığı çöpü azaltmak isteyen Razer'ın bu özel maskesi şarj edilebiliyor. Maskenin disk şeklindeki değiştirilebilir ve şarj edilebilir sağ ve sol vantilatörleri, dezenfekte edici UV ışığı içeren çift amaçlı kablosuz hızlı şarj kutusunun içine yerleştirilerek bakterilerden ve virüslerden uygun şekilde sterilize edilebiliyor. Aydınlatma göstergelerinin, şarj seviyelerini gösterdiği diskler, şarj dolu haldeyken uzun pil ömrü ile birlikte maskenin tüm gün kullanımına olanak tanıyor. Su geçirmez bir yapıda olan maske, çizilmeye karşı da dayanıklı.

Silikon kaplı akıllı maske, aktif hava soğutma ve düzenleme ile kolay bir kullanım sağlarken; içeriye temiz hava alıp, CO2'yi dışarı atıyor.

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