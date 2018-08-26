RB New York - DC United düellosu

ABD MLS heyecanı devam ediyor. RB New York, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü DC United takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:00. Maç öncesi RB New York 49 puanla 2. sırada, DC United 27 puanla 18. sırada bulunuyor. RB New York, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. DC United son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 734 kodlu maçta; İddaa oynayanlar RB New York kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 4.00, DC United sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

RB New York son haftadaki DC United müsabasında 1-2 kazandı.

DC United ise RB New York maçında 1-2 yenildi.

RB New York, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. RB New York, kendi sahasında 29 gol attı, 10 gol yedi.

DC United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. DC United, 22 gol atarken 31 gol yedi.

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