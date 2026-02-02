RC Strasbourg: 1 - PSG: 2 | MAÇ SONUCU
Fransa Ligue 1'in 20. haftasında PSG, deplasmanda RC Strasbourg'u 2-1 mağlup etti. Senny Mayulu ve Nuno Mendes'in golleriyle ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkaran lider PSG, puanını 48'e çıkardı. PSG'de Achraf Hakimi, 75. dakikada kırmızı kart gördü. 20. dakikada Joaquin Panichelli ile penaltı atışından yararlanamayan RC Strasbourg, haftayı 30 puanla tamamladı.
PSG, Fransa Ligue 1'in 20. haftasında RC Strasbourg ile deplasmanda karşılaştı. Stade De La Meinau'da oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla PSG oldu.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Senny Mayulu ve 81. dakikada Nuno Mendes atarken, ev sahibinin tek golünü ise 27. dakikada Guela Doue kaydetti.
PSG'de Achraf Hakimi 75. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
RC Strasbourg forması giyen Joaquin Panichelli, 20. dakikada penaltı kaçırdı.
Bu sonuçla birlikte üst üste 6. galibiyetini alan ve puanını 48'e yükselten PSG, haftayı 46 puandaki Lens'in önünde lider tamamladı. RC Strasbourg ise 30 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında PSG, Marsilya'yı ağırlayacak. Strasbourg ise Le Havre deplasmanına gidecek.