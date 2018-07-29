Real Atletico Garcilaso - Comerciantes Unidos maçı öncesi rakamlar

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Real Atletico Garcilaso, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü Comerciantes Unidos takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:15. 10 puanlı Real Atletico Garcilaso 10. sırada bulunuyor, Comerciantes Unidos 6 puana sahip ve 15. sırada. Real Atletico Garcilaso, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Comerciantes Unidos, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 575. İddaa'da Real Atletico Garcilaso kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Comerciantes Unidos kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Real Atletico Garcilaso son hafta oynanan Universidad San Martin maçında 2-2 berabere kaldı.

Comerciantes Unidos ise Alianza Lima maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Real Atletico Garcilaso, 6 gol attı ve 2 gol yedi.

Comerciantes Unidos, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Comerciantes Unidos, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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