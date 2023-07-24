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        Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor Real Betis, Marc Bartra'yı kadrosuna kattı! - Trabzonspor Haberleri

        Real Betis, Marc Bartra'yı kadrosuna kattı!

        La Liga ekiplerinden Real Betis, Trabzonspor'dan ayrılan eski oyuncusu Marc Bartra'yı 1 yıllığına kadrosuna kattığı açıkladı

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 21:33
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        Bartra'nın yeni takımı belli oldu!
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        Trabzonspor'dan ayrılan Marc Bartra, eski takımı Real Betis'e geri döndü.

        Bordo-mavililer geçtiğimiz hafta İspanyol savunmacı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

        32 yaşındaki stoper 2018-2022 yılları arasında forma giydiği Betis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Marc Bartra geride bıraktığımız sezonda Trabzonspor formasını 40 maçta terletmiş 4 gol 1 asist kaydetmişti.

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