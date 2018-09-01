Real Betis - Sevilla maç önü

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Real Betis, 02 Eylül 2018 Pazar günü Sevilla takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Real Betis 1 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Sevilla 4 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Real Betis, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sevilla, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 155 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Real Betis kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Sevilla sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Real Betis önceki hafta Leganes mücadelesinde 3-2 yenildi.

Sevilla ise Deportivo Alaves maçında 1-0 kazandı.

Real Betis, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Real Betis, kendi sahasında 0 gol attı, 3 gol yedi.

Sevilla, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Sevilla, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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