Real Madrid Atletico Madrid maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. İspanya ve Avrupa futbolunda günün maçı olarak gösterilen dev derbiye dair bilgileri bir araya getirdik. İşte, Real Madrid Atletico Madrid maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'lerine ilişkin ayrıntılar...