Real Madrid'de Arda Güler kadroda yok
Arda Güler, Real Madrid'in Villarreal ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almadı
Giriş: 17.12.2023 - 00:02 Güncelleme: 17.12.2023 - 00:02
La Liga'nın 17. haftasında Villarreal ile karşılaşacak olan Real Madrid, karşılaşmanın maç kadrosunu açıkladı.
Milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid'in Villarreal ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almadı.
BİREYSEL ANTRENMAN YAPIYOR
Sakatlığını atlatan Arda Güler, bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol basınında yer alan habere göre, yıldız oyuncunun Ocak ayının başında formasına kavuşacağı ifade edildi.