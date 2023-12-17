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        Haberler Spor Futbol Real Madrid'de Arda Güler kadroda yok - Futbol Haberleri

        Real Madrid'de Arda Güler kadroda yok

        Arda Güler, Real Madrid'in Villarreal ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 00:02 Güncelleme: 17.12.2023 - 00:02
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        La Liga'nın 17. haftasında Villarreal ile karşılaşacak olan Real Madrid, karşılaşmanın maç kadrosunu açıkladı.

        Milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid'in Villarreal ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almadı.

        BİREYSEL ANTRENMAN YAPIYOR

        Sakatlığını atlatan Arda Güler, bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol basınında yer alan habere göre, yıldız oyuncunun Ocak ayının başında formasına kavuşacağı ifade edildi.

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