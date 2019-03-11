İspanyol devi Real Madrid'de Cristiano Ronaldo'suz ilk sezon hayal kırıklığı içinde geçiyor.
Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Santiago Solari topun ağzına geldi.
Başkan Florentino Perez, kötü geçen sezonu unutturmak için yaz transfer döneminde takımda büyük değişiklikler yapacak.
Solari'nin yerine Pochettino, Löw, Klopp, Guti gibi isimler geçse de kulübe en yakın isim olarak Jose Mourinho görünüyor.
Portekizli teknik adam için eski başkan Roman Calderon şu ifadeleri kullandı:
"Bildiğim kadarıyla Mourinho yılda 17 milyon Euro net maaşla 3.5 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Pazartesi açıklanması bekleniyor.
"Bildiğim kadarıyla Mourinho yılda 17 milyon Euro net maaşla 3.5 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Pazartesi açıklanması bekleniyor.
Mou da geçtiğimiz günlerde Real Madrid haberleri için, "Eğer doğru kulüp, doğru bir yapı ve doğru atmosferin oluştuğunu düşünürsem geri dönebilirim. Eskiden çalıştırdığınız bir takımın sizi yeniden istemesi bence gurur verici bir olay" diyerek sinyali vermişti.
4 YILDIZ MOURINHO'YU İSTEMİYOR!
2010-2013 arasında Real Madrid'de görev alan Mourinho'nun o dönem takımdan ayrılmasına takımın kilit isimlerinin sebep olduğu konuşulmuştu.
İngiliz basınına göre 4 futbolcu, Mourinho'nun tekrar göreve geleceği haberleri üzerine başkan Perez'e Portekizli hocayı istemediklerini söyledi. O 4 yıldız şunlar:
Gareth Bale
Marcelo
Karim Benzema
Sergio Ramos
Mourinho'nun da ilk döneminde yaşadıkları nedeniyle Marcelo, Benzema ve Ramos'u kadroda görmek istemediği belirtiliyor.
Ünlü menajerin Real Madrid'in başına gelmesi Avrupa futbolunda dengeleri değiştirebilir. Bale'ın İngiltere'ye, Benzema, Ramos ve Marcelo'nun da Juventus'a transfer olacağı iddialar arasında.
KİMLER TRANSFER EDİLECEK?
Başkan Perez'in Mourinho'yu göreve getirmesinin ardından çok önemli yıldızları da transfer etmesi bekleniyor. İşte Real Madrid'le adı anılan futbolcular:
Neymar
Kylian Mbappe
Harry Kane
Eden Hazard
Tanguy Ndombele
Christian Eriksen
Paulo Dybala
Mauro Icardi
Mohamed Salah
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