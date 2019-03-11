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Real Madrid'de Mourinho depremi! (Transferler ve ayrılıklar)

Giriş: 11.03.2019 - 12:20 | Güncelleme:  

Real Madrid'de yeni sezonda teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen Mourinho için 4 yıldız başkan Perez'e 'gelmesin' dedi. Yaz transfer döneminde büyük değişiklikler bekleniyor! İşte detaylar ve listedeki isimler

  • 1 Real Madrid'de Mourinho depremi! (Transferler ve ayrılıklar)
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    İspanyol devi Real Madrid'de Cristiano Ronaldo'suz ilk sezon hayal kırıklığı içinde geçiyor.

     

  • 2 Real Madrid'de Mourinho depremi! (Transferler ve ayrılıklar)
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    Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Santiago Solari topun ağzına geldi.

  • 3 Real Madrid'de Mourinho depremi! (Transferler ve ayrılıklar)
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    Başkan Florentino Perez, kötü geçen sezonu unutturmak için yaz transfer döneminde takımda büyük değişiklikler yapacak.

  • 4 Real Madrid'de Mourinho depremi! (Transferler ve ayrılıklar)
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    Solari'nin yerine Pochettino, Löw, Klopp, Guti gibi isimler geçse de kulübe en yakın isim olarak Jose Mourinho görünüyor.

  • 5 Real Madrid'de Mourinho depremi! (Transferler ve ayrılıklar)
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    Portekizli teknik adam için eski başkan Roman Calderon şu ifadeleri kullandı: 

  • 6 Real Madrid'de Mourinho depremi! (Transferler ve ayrılıklar)
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    "Bildiğim kadarıyla Mourinho yılda 17 milyon Euro net maaşla 3.5 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Pazartesi açıklanması bekleniyor.

  • 7 Real Madrid'de Mourinho depremi! (Transferler ve ayrılıklar)
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    "Bildiğim kadarıyla Mourinho yılda 17 milyon Euro net maaşla 3.5 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Pazartesi açıklanması bekleniyor.

  • 8 Real Madrid'de Mourinho depremi! (Transferler ve ayrılıklar)
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    Mou da geçtiğimiz günlerde Real Madrid haberleri için, "Eğer doğru kulüp, doğru bir yapı ve doğru atmosferin oluştuğunu düşünürsem geri dönebilirim. Eskiden çalıştırdığınız bir takımın sizi yeniden istemesi bence gurur verici bir olay" diyerek sinyali vermişti.

  • 9 Real Madrid'de Mourinho depremi! (Transferler ve ayrılıklar)
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    4 YILDIZ MOURINHO'YU İSTEMİYOR!

    2010-2013 arasında Real Madrid'de görev alan Mourinho'nun o dönem takımdan ayrılmasına takımın kilit isimlerinin sebep olduğu konuşulmuştu.

  • 10 Real Madrid'de Mourinho depremi! (Transferler ve ayrılıklar)
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    İngiliz basınına göre 4 futbolcu, Mourinho'nun tekrar göreve geleceği haberleri üzerine başkan Perez'e Portekizli hocayı istemediklerini söyledi. O 4 yıldız şunlar:

  • 11 Real Madrid'de Mourinho depremi! (Transferler ve ayrılıklar)
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    Gareth Bale

  • 12 Real Madrid'de Mourinho depremi! (Transferler ve ayrılıklar)
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    Marcelo

     

  • 13 Real Madrid'de Mourinho depremi! (Transferler ve ayrılıklar)
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    Karim Benzema

     

  • 14 Real Madrid'de Mourinho depremi! (Transferler ve ayrılıklar)
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    Sergio Ramos

  • 15 Real Madrid'de Mourinho depremi! (Transferler ve ayrılıklar)
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    Mourinho'nun da ilk döneminde yaşadıkları nedeniyle Marcelo, Benzema ve Ramos'u kadroda görmek istemediği belirtiliyor.

  • 16 Real Madrid'de Mourinho depremi! (Transferler ve ayrılıklar)
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    Ünlü menajerin Real Madrid'in başına gelmesi Avrupa futbolunda dengeleri değiştirebilir. Bale'ın İngiltere'ye, Benzema, Ramos ve Marcelo'nun da Juventus'a transfer olacağı iddialar arasında.

  • 17 Real Madrid'de Mourinho depremi! (Transferler ve ayrılıklar)
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    KİMLER TRANSFER EDİLECEK?

    Başkan Perez'in Mourinho'yu göreve getirmesinin ardından çok önemli yıldızları da transfer etmesi bekleniyor. İşte Real Madrid'le adı anılan futbolcular:

  • 18 Real Madrid'de Mourinho depremi! (Transferler ve ayrılıklar)
    18 | 26

    Neymar

  • 19 Real Madrid'de Mourinho depremi! (Transferler ve ayrılıklar)
    19 | 26

    Kylian Mbappe

  • 20 Real Madrid'de Mourinho depremi! (Transferler ve ayrılıklar)
    20 | 26

    Harry Kane

  • 21 Real Madrid'de Mourinho depremi! (Transferler ve ayrılıklar)
    21 | 26

    Eden Hazard

  • 22 Real Madrid'de Mourinho depremi! (Transferler ve ayrılıklar)
    22 | 26

    Tanguy Ndombele

  • 23 Real Madrid'de Mourinho depremi! (Transferler ve ayrılıklar)
    23 | 26

    Christian Eriksen

  • 24 Real Madrid'de Mourinho depremi! (Transferler ve ayrılıklar)
    24 | 26

    Paulo Dybala

  • 25 Real Madrid'de Mourinho depremi! (Transferler ve ayrılıklar)
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    Mauro Icardi

  • 26 Real Madrid'de Mourinho depremi! (Transferler ve ayrılıklar)
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    Mohamed Salah

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