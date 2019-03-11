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Mou da geçtiğimiz günlerde Real Madrid haberleri için, "Eğer doğru kulüp, doğru bir yapı ve doğru atmosferin oluştuğunu düşünürsem geri dönebilirim. Eskiden çalıştırdığınız bir takımın sizi yeniden istemesi bence gurur verici bir olay" diyerek sinyali vermişti.