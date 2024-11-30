İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid ve Getafe karşı karşıya gelecek. Başı sakatlıklarla dertte olan Carlo Ancelotti'nin kadro tercihi merak ediliyor. Milli futbolcumuz Arda Güler’in ilk 11'de olup olmadığı araştırılıyor. Ligde çıktığı 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan eflatun beyazlılar, ezeli rakibi Barcelona’nın 4 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Peki, Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de yer alacak mı? İşte Real Madrid - Getafe maçı canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmanın detayları...