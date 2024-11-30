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        Haberler Bilgi Spor Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya La Liga Real Madrid - Getafe maçı hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de mi?

        Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga 15. hafta

        Real Madrid, İspanya La Liga 15. Hafta maçında Getafe ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a yenilerek 24. sıralaya gerileyen eflatun beyazlılar, La Liga'da Getafe galibiyetiyle moral bulmak istiyor. Real Madrid'de Alaba, Militao, Carvajal, Tchouaméni, Vinicius ve Rodrygo'nun sakatlıkları bulunuyor. Ancelotti'nin milli yıldız Arda Güler'e ilk 11'de şans verip vermeyeceği merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi? İşte Real Madrid - Getafe maçı canlı izle kanalı, saati ve mücadeleye ilişkin detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 12:04 Güncelleme: 30.11.2024 - 12:04
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        İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid ve Getafe karşı karşıya gelecek. Başı sakatlıklarla dertte olan Carlo Ancelotti'nin kadro tercihi merak ediliyor. Milli futbolcumuz Arda Güler’in ilk 11'de olup olmadığı araştırılıyor. Ligde çıktığı 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan eflatun beyazlılar, ezeli rakibi Barcelona’nın 4 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Peki, Real Madrid - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de yer alacak mı? İşte Real Madrid - Getafe maçı canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmanın detayları...

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        REAL MADRİD - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        La Liga’nın 15. haftasında, Madrid derbisi heyecanı yaşanacak. Real Madrid, Santiago Bernabéu Stadyumu’nda Getafe’yi konuk edecek. Eflatun-beyazlılar, Liverpool karşısında aldığı ağır yenilginin ardından ligde moral arıyor.

        Real Madrid - Getafe maçı, 1 Aralık Pazar günü oynanacak ve saat 18.15'te başlayacak.

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        REAL MADRİD - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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        REAL MADRİD'İN DURUMU

        Ligde bir maç eksiğiyle lider Barcelona’nın 4 puan gerisinde bulunan Real Madrid, Getafe karşısında sahaya çıkacak. Ancak Carlo Ancelotti’nin ekibi ciddi bir sakatlık kriziyle karşı karşıya.

        Sakatlar: Carvajal, Alaba, Tchouaméni, Militao, Vinicius ve Rodrygo’nun forma giyemeyeceği kesinleşti.

        Şüpheliler: Camavinga, Brahim Diaz, Jude Bellingham ve Kylian Mbappe’nin durumu maç saatinde netleşecek.

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        ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?

        Arda Güler’in ilk 11’de yer alması beklenirken, takımdaki eksiklikler sebebiyle genç oyuncudan büyük beklenti var.

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        GETAFE'NİN DURUMU

        13 puanla 15. sırada yer alan Getafe, deplasmanda güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde. Ancak Getafe de eksik oyuncularla mücadele edecek.

        Sakatlar: Carlos Alena ve Borja Mayoral

        Cezalılar: Djene ve Bertuğ Yıldırım

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        MUHTEMEL 11’LER

        Eksikler sebebiyle iki takımın da revize kadrolarla sahaya çıkması bekleniyor.

        Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Rüdiger, Raúl Asencio, Fran García; Valverde, Modric, Arda Güler, Bellingham; Brahim, Mbappe

        Getafe: David Soria; Iglesias, Domingos, Alderete, Diego Rico; Nyom, Luis Milla, Arambarri, Uche, Álex Sola; Alvaro

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