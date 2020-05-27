Tüm dünyada etkisini gösteren ve İspanya'da da yaklaşık 27 bin insanın hayatını kaybettiği korona virüs salgınında Real Madrid ekibi, hayata gözlerini yumanları unutmadı. İspanyol ekibi, bugün sabah gerçekleştirdiği antrenman öncesinde, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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