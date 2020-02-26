Real Madrid - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Real Madrid - Manchester City karşı karşıya geliyor. Zinedine Zidane direktörlüğünde oynayan Real Madrid, Pep Guardiola direktörlüğündeki Manchester City'yi kendi sahasında ağırlayacak. Bu gece oynanacak maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Maça saatler kala karşılaşmanın saat kaçta ve hangi kanalda olacağı diliyor. İşte Real Madrid - Manchester City maçına ait tüm detaylar...

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid'in ev sahipliği yaptığı maç İspanya’nın Başkent’i Madrid’de Santiago Bernabeu Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maç bu gece saat 23.00 da yapılacak. Daniele Orsato'nun hakemliğini yaptığı maç beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Real Madrid takımından Eden Hazard sakatlığı nedeni ile sahada olmayacak.

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MUHTEMEL İLK 11'LER:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Valverde, Casemiro, Kroos, Isco, Bale, Benzema

Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy, De Bruyne, Rodri, David Silva, Bernardo Silva, Sterling, Agüero