Real Ovideo: 1 - Barcelona: 3 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 6. hafta kapanış maçında Barcelona deplasmanda Real Oviedo ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Katalan devi, mücadeleyi 3-1 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini elde etti.
İspanya La Liga 6. hafta maçında Real Oviedo sahasında Barcelona'yı ağırladı. Mücadeleyi Katalan devi 3-1 kazandı.
Oviedo, 33. dakikada Alberto Reina ile ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda baskısını artıran Barcelona 56'da Eric Garcia, 70'te Robert Lewandowski ve 88'de Ronald Araujo ile maçı 3-1 kazandı.
Bu sonucun ardından Barcelona 16 puana yükseldi ve lider Real Madrid'i takibini sürdürdü. Oviedo ise 3 puanda kaldı.
Ligin sonraki haftasında Oviedo, deplasmanda Valencia ile karşılaşacak. Barcelona ise sahasında Real Sociedad'ı ağırlayacak.