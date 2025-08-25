Real Oviedo: 0 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 2. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Oviedo'yu 3-0 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in ilk golünde Kylian Mbappe'ye yaptığı asistle galibiyette rol oynadı. Sezona 2'de 2 yaparak başlayan Real Madrid, puanını 6'ya çıkardı. Real Oviedo ise haftayı puansız tamamladı.
İspanya LaLiga'nın 2. haftasında Real Madrid, Real Oviedo'ya konuk oldu.
Municipal Carlos Tartiere Stadyumu'ndaki mücadeleyi Real Madrid, 2-0'lık skorla kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri, 37. dakikada Arda Güler'in asistinde Kylian Mbappe ve 83. dakikada bir kez daha Mbappe kaydetti. 90+3. dakikada ise Vinícius Jr. sahneye çıkarak farkı artırdı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 74. dakikada yerini Gonzalo'ya bıraktı.
Bu sonucuna ardından Real Madrid, puanını 6 yaptı. Real Oviedo, 0 puanda kaldı.
İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Real Madrid, Mallorca'yı konuk edecek. Real Oviedo, Real Sociedad'ı konuk edecek.