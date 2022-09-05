6 filmlik bir seriden oluşan Recep İvedik, Şahan Gökbakar tarafından kaleme alınıyor. Filmin başrollerini Şahan Gökbakar, Orkan Varan ve Deniz Ceylan paylaşıyor. Her filmin kendi içinde başka bir konu işlense de genel olarak seri, Recep İvedik'in başından geçen komik olaylar üzerinden şekilleniyor. Peki, serinin bir parçası olan Recep İvedik 5 filminin konusu nedir, Recep İvedik 5 filmi nerede çekildi? Tüm detaylarıyla Recep İvedik 5...

RECEP İVEDİK 5 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Recep İvedik'in, mahalleden tanıdığı yakın dostu olan Şoför İsmet ölür. Recep, taziyeye gittiğinde İsmet'in ölmeden önceki son görevini üstlenmeye karar verir. Millî sporculardan oluşan ekibi Üsküp'e götürür. Ancak sporcular, yolculukları esnasında rahatsızlanınca Recep, ülkesi adına yarışmak durumunda kalır.

RECEP İVEDİK 5 NEREDE ÇEKİLDİ?

Güngörenli olmasıyla tanınan Recep İvedik'in beşinci filmi; İstanbul, Antalya ve Üsküp'te çekildi. Recep İvedik 5, 85.9 milyon hasılat yaptı.

RECEP İVEDİK 7 GELİYOR

Recep İvedik serisine bir film daha ekleniyor. Çekimleri devam eden film, Recep İvedik serisinin 7.filmi olacak.