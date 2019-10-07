Türk sinemasının rekortmeni 'Recep İvedik' serisinin yeni filmi 'Recep İvedik 6'nın fragmanı da izlenme rekoru kırdı. Filmin fragmanı 24 saat içerisinde 5.088.881 kez izlendi.
'Recep İvedik'in Afrika'da yaşadığı maceraları 8 Kasım'dan itibaren beyazperdeye taşıyacak olan filmin fragmanının gördüğü ilgiye Şahan Gökbakar, "Beni, kardeşim Togan'ı ve emeği geçen herkesi mutlu ettiniz. Çok teşekkür ederiz" şeklinde yorum yaptı.
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