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Recep öğretmen, sıcaktan bunalan öğrencilerini su oyunuyla serinletti

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü Köyü İlkokulu'nda görevli öğretmen Recep Bingöl'ün, öğrencileri masal kahramanlarının silüetlerinin çıkacağı şekilde ıslatması sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı

Öğrencileriyle oyunu kalpleri de serinletti - Haberler
Öğrencileriyle oyunu kalpleri de serinletti
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AA

Salgın nedeniyle eğitim sürecinin belirli dönemlerinde okullarından uzak kalan öğrenciler, sosyal etkinliklerin yapıldığı bugünlerde arkadaşlarıyla bir arada vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

AA'nın haberine göre Batman'In Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü Köyü İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Recep Bingöl de farklı bir etkinlikle okulun son günlerinde öğrencilerinin güzel vakti geçirmesini sağladı.

Sıcak havadan etkilenen öğrencilerini masal kahramanlarının silüetlerinin çıkacağı şekilde ıslatan Bingöl, su oyununa ilişkin anları kameraya kaydetti.

Sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüleri ilgi gören Bingöl, ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan köyde 11 yıldır görev yaptığını belirtti.

Salgın sürecinin zor geçtiğini, öğrencilerinin motivasyonunu yüksek tutmak için bir dizi etkinlik yaptıklarını anlatan Bingöl, "Çok sıcak havada hem çocuklarla okuduğumuz masalları canlandırarak hem de suyla serinleyebileceğimiz bir etkinlik yapmaya karar verdik. Öğrencilerimiz bahçede masal kahramanları canlandırmak için gerekli pozisyonları aldıktan sonra suyla onları ıslattık. Ortaya çok güzel görüntüler çıktı. Bu şekilde öğrencilerimizle özellikle salgın sonrası onları okula motive edecek, eğlendirecek, mutlu olmalarını sağlayacak etkinlikler yapıyoruz" dedi.

Öğrencilerden Melek Aris ve Hiranur Sevim de öğretmenleri ile yaptıkları etkinliğin keyifli geçtiğini dile getirdi.

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