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        Recep Uçar: Final oynamak istiyoruz

        Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 00:06 Güncelleme: 02.04.2025 - 00:06
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        "Final oynamak istiyoruz"
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        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında, konuk ettiği İskenderunspor'u 3-0 yenerek yarı finale yükselen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, Fenerbahçe-Galatasaray maçından kim galip çıkarsa çıksın büyük bir sürprize imza atarak, kupada final oynamak istediklerini söyledi.

        Uçar, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, ilk günden itibaren kupanın kendileri için önemli bir hedef olduğunu belirtti.

        Yarı finale kalan takımını kutlayan Uçar, "Camiamıza 4 gün öncesinde Gaziantep'i yenerek bir bayram mutluluğu yaşatmıştık. Bugün de yarı finale kalarak ikinci bayram hediyesi vermenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

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        Uçar, İskenderunspor'un zor aşamalardan geçerek buraya kadar gelmesinin tesadüf olmadığını, ortaya koydukları mücadeleyle de bunu gösterdiklerini anlattı.

        "FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ"

        Kupada daha az süre alan oyuncularla bu noktaya kadar geldiklerini aktaran Uçar, "Her oyuncumuz, değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Bugün itibarıyla yarı finaldeyiz. Rakibimiz yarın oynanacak maçtan sonra belli olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan biri buraya favori olarak gelecek. Biz ilk günden itibaren bu kupayı bu şehre getirmek için büyük hayaller kuruyoruz. Umarım gerçek olur. İki takım da bu sene özellikle ligin ve kupanın favorileri. Şu veya bu gelsin diye bir tercihim yok. Kim gelirse gelsin, çok mücadele ederek büyük bir sürprize imza atmak ve final oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        İskenderunspor Teknik Direktörü Soner Tolungüç ise alan kapatarak, hızlı hücumlar ve savunma arkasına koşularla skor bulmak istediklerini, ancak mücadeleden yenilgiyle ayrıldıklarını söyledi.

        Yedikleri golden sonra morallerinin bozulduğunu dile getiren Tolungüç, "En azından maçın içerisinde kalmak istedik. İlk yarı istediğimiz gibi gitti. Daha sonra birkaç değişiklik yaparak oyuna tekrar ortak olmak istedik. Bizim için yeterli olmadı. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. İskenderunspor olarak buraya kadarmış. Konyaspor'a da başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

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