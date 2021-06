Redd'in solisti Doğan Duru: Sahneleri istiyoruz

"Sahneleri istiyoruz" 0:00 / 0:00

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Redd'in solisti Doğan Duru, konserde, "Bugüne kadar niye buluşmadığımız konusunda bir sürü şey söyleyebilirim. Bizim sektör bu işi bilen bir sektör. Havalar da ısındı, açık havada konser yapmamak için hiçbir neden yok. Bu konserler nizami şekilde yapılır. Hijyen maske ve her türlü önlemi alırlar. Bu işi halı sahadakilerden daha iyi biliyorlar. Bu konserlerin bir an önce olması lazım. Birçok arkadaşımızı hem bedenen, hem ruhen kaybettik. Bizim sektördeki ekonomiyi ancak biz düzeltiriz. Yardımlarla, desteklerle düzelecek bir şey değil. Hiçbir kampanya bu kadar çok insanı kapsayamaz, biz sahneleri istiyoruz. Zaten insanlar buradalar, parklardalar, sokaktalar... Havalar sıcak, keyiflerine bakıyorlar. Biz de uzakta bir yerde müzik yaptık. Bunun hiçbir sakıncası olmadığını gördük. Bir an önce aşılar gelirse, bu işin daha hızlı bir şekilde çözüleceğini düşünüyorum" ifadeleri kullandı.

"SAHNELERİMİZİ İSTİYORUZ"

Redd, şarkılarını söylerken dinleyicilerden bir kişi elini cebine atarak, çıkardığı 200 TL'yi Doğan Duru'nun mikrofonuna taktı. Bu duruma sinirlenen Duru, 200 TL'nin takan kişiye geri verilmesini söyledi.

Ardından Doğan Duru, konuyla ilgili, "Bizim maksadımız burada para toplamak değil, biz sahnelerimizi, konserlerimizi, açık havamızı geri istiyoruz" ifadelerini kullandı.