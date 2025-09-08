Habertürk
        Haberler Gündem Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret edecek Cumhur İttifakı heyeti Mısırlı yetkililerle görüştü

        Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret edecek Cumhur İttifakı heyeti Mısırlı yetkililerle görüştü

        AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı öncülüğünde Cumhur İttifakı milletvekilleri ile temsilcilerinin yer aldığı yaklaşık 30 kişilik heyet, Refah Sınır Kapısı'nı ziyareti öncesi Kahire'de Mısırlı yetkililerle görüştü

        Giriş: 08.09.2025 - 18:14 Güncelleme: 08.09.2025 - 18:14
        Refah Kapısı'na ziyaret hazırlığı
        AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın başkanlığında, AK Parti, MHP ve BBP temsilcileri, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma ve insani krize dikkati çekmek amacıyla Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etmek üzere Kahire'ye geldi.

        Yaklaşık 30 kişiden oluşan heyet, burada Mısır Arap Cumhuriyeti Senatosu'nu ziyaret etti.

        İlk önce Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Karim Darwish'le bir araya gelen heyet, daha sonra Mısır Arap Cumhuriyeti Senatosu Dışişleri, Arap ve Afrika İşleri Komisyonu Başkanı Hazem Mohamed Suleiman Omar ile görüştü.

        Görüşmelerde, heyetler, Gazze'deki insanlık krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Temaslarının ardından Kahire'den ayrılarak El-Ariş Havalimanı'na ulaşan heyet, burada Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Khaled Megawer'le görüşerek, bölgeye ilişkin bilgi aldı.

        Görüşmelere, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Ömer İleri, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcıları Zeynep Yıldız ve Orhan Ateş, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ile bazı AK Parti'li milletvekilleri de katıldı.

        Heyette ayrıca, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ile BBP Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin de yer aldı.

        Buradaki temaslarını tamamlayan heyet, Refah Sınır Kapısı'na ulaşmak üzere "İnsanlık seferi" pankartları asılan araçlardan oluşan konvoyla yola çıktı.

        #refah sınır kapısı
        #haberler
