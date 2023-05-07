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Regl döneminde neden iştah artar ve nasıl beslenmek gerekir?

Yapılan çalışmalara göre adet döneminde östrojen ve progestron hormon seviyelerindeki değişiklikler yüksek karbonhidrat ve tatlı yiyecek istediğini artırıyor. Bununla beraber kan şekerinin düşmesi ve magnezyumun azalması da şekerli yiyeceklere yönelimi artırıyor.

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  • Regl döneminde neden iştah artar ve nasıl beslenmek gerekir?

    MAGNEZYUM DÜŞÜKLÜĞÜ TATLI İHTİYACINI ARTIRIYOR

    Uzmanlara göre kadınlarda magnezyum düşüklüğü prostaglandin sentezini düşürüyor ve tatlı ihtiyacına neden oluyor. Adet dönemleri kadınlarda demir eksikliğine neden olabiliyor, kan kaybından dolayı kan şekeri düşüyormuş gibi hissettiriyor. Bu durum yine karbonhidratlı besinlerin tercih edilmesine sebep oluyor. Kadınlarda demir eksikliği genellikle bu nedenlerden ötürü sık görülüyor.
  • Regl döneminde neden iştah artar ve nasıl beslenmek gerekir?

    Kadınlarda adet dönemine ait iştah artışı genellikle 10 gün öncesinde başlar ve bağırsak hareketlerinde de değişiklik görülür. Bu belirtiler baş ağrısı, sivilcelenme veya şişkinlik şeklinde olabilir.
  • Regl döneminde neden iştah artar ve nasıl beslenmek gerekir?

    REGL DÖNEMLERİNDE NASIL BESLENİLMELİ?

    - Vücudun ödem toplamaması için tuzu azaltın.

    - Alkol, kafein ve nikotini azaltın.

    - Düzenli hafif egzersizler yapın.

    - Vitamin B6, kalsiyum ve magnezyum gibi tavkiyeleri doktorunuza danışarak alabilirsiniz. Regl ağrınızada iyi gelebilir.

    - Az yağlı besinler terci edin.

     
  • Regl döneminde neden iştah artar ve nasıl beslenmek gerekir?

    - Yüksek şeker içeren besinler tüketmemeye çalışın.

    - Bağırsak hareketlerinin düzelmesi için kefir tüketebilirsiniz.

    - Rezene çayı adet dönemlerinin daha rahat geçmesini sağlar. 

    - Bol sıvı tüketin

    - Tarçın kan şekerini çok iyi dengeler. Bu dönemde yemeklerinizin içerisine koyabilirsiniz. Ancak aşırı tüketimi regl kesilmesine neden olabilir. 

    - Çok canınız çekerse tatlıyı abartmadan tüketin.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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