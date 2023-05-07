MAGNEZYUM DÜŞÜKLÜĞÜ TATLI İHTİYACINI ARTIRIYOR

Uzmanlara göre kadınlarda magnezyum düşüklüğü prostaglandin sentezini düşürüyor ve tatlı ihtiyacına neden oluyor. Adet dönemleri kadınlarda demir eksikliğine neden olabiliyor, kan kaybından dolayı kan şekeri düşüyormuş gibi hissettiriyor. Bu durum yine karbonhidratlı besinlerin tercih edilmesine sebep oluyor. Kadınlarda demir eksikliği genellikle bu nedenlerden ötürü sık görülüyor.