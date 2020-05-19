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Regl; dönem dönem meydana gelen kadınlarda yumurtlama dönemin başlatan, rahim içindeki dokuların kan ile birlikte vajinadan atılması durumudur. Bu dönem her kadında değişiklik gösterebilmektedir. Bazen düzenli olabilmekte bazı zamanlarda ise mevsimsel, ortam değişimleri, stres ve oluşan bazı kadın hastalıkları nedeniyle düzensiz olabilmektedir.

Adet düzensizliği ; 21 günden az ve 35 günden fazla adet dönemi görülmesi bir sorun olduğunu işaret edebilmektedir. Bu durum yılda 1-2 kez olarak görüldüğünde normaldir. Fakat bu şekilde meydana gelen düzensizliklerde artış görülüyorsa mutlaka bir jinekoloğa başvurulması gerekmektedir. Adet düzenliğine meydana getiren nedenler;

; 21 günden az ve 35 günden fazla adet dönemi görülmesi bir sorun olduğunu işaret edebilmektedir. Bu durum yılda 1-2 kez olarak görüldüğünde normaldir. Fakat bu şekilde meydana gelen düzensizliklerde artış görülüyorsa mutlaka bir jinekoloğa başvurulması gerekmektedir. Adet düzenliğine meydana getiren nedenler; Adet dönemlerinin sık olması ; bu durum kişinin hormonlarındaki düzensizlikten kaynaklanabilmektedir. Gündelik hayatta yaşanılan stres, ani değişiklikler, egzersizler, aşırı kahve ve sigara tüketimi daha kısa aralıklı ve sık adet görmeye neden olabilmektedir.

; bu durum kişinin hormonlarındaki düzensizlikten kaynaklanabilmektedir. Gündelik hayatta yaşanılan stres, ani değişiklikler, egzersizler, aşırı kahve ve sigara tüketimi daha kısa aralıklı ve sık adet görmeye neden olabilmektedir. Adet görmede gecikmeler ; cinsel hayatı aktif bir kişide hamilelik oluşumu, ani seyahatler, kilo kaybı, aşırı stres, kullanılan doğum kontrol iğneleri ve hapları, kürtaj, cerrahi müdahale sonrası rahimde meydana gelen yapışıklıklar, basit yumurtalık kistleri ve menopoz döneminin yaklaşması gecikmelere neden olmaktadır.

; cinsel hayatı aktif bir kişide hamilelik oluşumu, ani seyahatler, kilo kaybı, aşırı stres, kullanılan doğum kontrol iğneleri ve hapları, kürtaj, cerrahi müdahale sonrası rahimde meydana gelen yapışıklıklar, basit yumurtalık kistleri ve menopoz döneminin yaklaşması gecikmelere neden olmaktadır. Polikistikover sendromu ; yumurtalıklarda bir çok kistin oluşması sonucu ortaya çıkan ve erkeklik hormonu olan androjen salgılanmasının fazlalaşmasıyla beliren bir hastalıktır. Kadınlarda adet kanamaları meydana gelmektedir fakat yumurtlama olmadığından dolayı cinsel birleşim sonrası hamilelik gözlenmez. Bu yüzden hastalığın belirtileri görüldüğü takdirde doktora başvurulması ve tedaviye başlanması gerekmektedir.

; yumurtalıklarda bir çok kistin oluşması sonucu ortaya çıkan ve erkeklik hormonu olan androjen salgılanmasının fazlalaşmasıyla beliren bir hastalıktır. Kadınlarda adet kanamaları meydana gelmektedir fakat yumurtlama olmadığından dolayı cinsel birleşim sonrası hamilelik gözlenmez. Bu yüzden hastalığın belirtileri görüldüğü takdirde doktora başvurulması ve tedaviye başlanması gerekmektedir. Ara kanama oluşumları; bazı adet dönemleri arasında oluşan lekelenme ve yoğun kanamalar şeklinde görülmektedir. Bu durum oluşan bazı sorunların habercisi olabilmektedir.

Bunlar;

Hormonlarda oluşan değişim ve dengesizlikler,

Farkında olmadan yaşanan gebelik sonucu meydana gelen erken düşükler,

Doğum kontrol hapı ve benzer içerikli hapların kullanımı,

Tiroid hastalıkları,

Stres,

Rahim içi spiral kullanımı,

Cinsel ilişki,

Vajinanın zorlanması,

Rahim kanseri oluşması,

Rahim ağzına uygulanan cerrahi müdahaleler sonrasında ara kanamalar görülebilmektedir.

Bu durumda farklı birçok neden olduğunda dolayı vakit kaybetmeden doktora başvurulması ileride oluşabilecek sağlık sorunlarının önüne geçecektir.