Reis Çelik'in yeni filmi Tokyo'da

Dünyanın 5 büyük film festivalinden biri olan Tokyo Uluslararası Film Festivali, 28 Ekim - 5 Kasım arasında düzenlenecek. Festivalin ana yarışma bölümünde yer alacak olan filmler bugün açıkladı. Kaz Film adına Dilek Aydın ve Anıl Çelik'in yapımcısı olduğu, Reis Çelik'in yönettiği 'Ölü Ekmeği', Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Film üzerine 4 yıldır çalışan Reis Çelik daha önce 'Lal Gece'de festivalin Asya Filmleri bölümünde 'En İyi Film Ödülü'nü kazanmıştı.

Festivalin jüri başkanlığını Hollywood ve Uzak Doğu sinemasının dünyaca tanınmış aktristi Zhang Ziyi'nin yapacağı yarışmada yer alan filmler şunlar;

Adventages of Travelling by Train: Aritz Moreno

Atlantis: Valentyn Vasya

A Beloved Wife: Shin Adachi

Chaogtu with Sarula: Wang Rul

Disco: Jorunn Myklebust Syversen

Food For a Funeral (Ölü Ekmeği): Reis Çelik

Jst 6.5: Saeed Roustaee

Nevia: Nunzia De Stefano

Only the Animals: Dominik Moll

Tezuka's Barbara: Macoto Tezka

Towards the Battle: Aurelien Vernhes - Lermusiaux

Uncle: Frelle Petersen

REİS ÇELİK:

1961'de Ardahan'da doğdu. İlk ve orta öğrenimden sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul Belediye Konservatuarı'nda müzik öğrenimi ve İktisat Fakültesi'nde Uluslararası Ekonomi okudu. Dünya Gazetesi ve Günaydın Gazetesi'nde muhabirlik yaptı. Günaydın Gazetesi'nde aynı zamanda 1984'te Türkiye'nin ilk özel televizyon girişimi olan Video Gazete projesinde yer aldı. Daha sonra bu yayının yönetmenliğini üstlendi. Benzer bir yayını Almanya'da 'Türkiye'den Video Selam' adıyla gerçekleştirdi. Daha sonra bazı özel televizyonların kuruluşunda görev aldı ve yayın yönetmenliğini yaptı. Çok sayıda reklam film ve belgesel film çekti. Fotoğrafçılık konusundaki çalışmalarını ise aralıksız sürdürdü. Bir çok ülkede fotoğraf sergileri açtı. 1995'te gazetecilik, televizyonculuk ve reklamcılıkla ilgili çalışmalarına son vererek tamamen sinemaya yöneldi.