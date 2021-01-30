REKOR CEZA İSTENDİ! Son dakika... İstenen ceza belli oldu! Müebbet ve 210 yıl hapis!

Müebbet ve 210 yıl hapis! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Beşiktaş’ta 3 Kasım 2019 tarihinde otobüs durağına dalarak bir kişinin ölümüne 14 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan otobüs şoförü tutuklu sanık Necdet Karakuş’un (34) davasında duruşma savcısı mütalaasını dava dosyasına sundu.

CEZAİ SORUMLULUĞU TAM ÇIKTI

İHA'da yer alan habere göre sanık Karakuş’un cezai sorumluluğunun tam olduğuna dair gelen raporun ardından mütalaayı hazırlaması için dava dosyası kendisine gönderilen duruşma savcısı, mütalaayı hazırlayarak dava dosyasına sundu.

GÜZERGAHININ DIŞINA ÇIKTI

Sanığın kullanmakta olduğu özel halk otobüsü ile otobüs hattının rutin güzergahının dışına çıktığının anlatıldığı mütalaada, olay yeri olan Beşiktaş Bahçeşehir Üniversitesi İETT durağında beklemekte olan maktul ve müştekilere kasten çarptığı kaydedildi.

KAZADAN SONRA BIÇAKLA OTOBÜSTEN İNDİ

Mütalaada, sanığın kazanın ardından otobüsten elinde bulunan bıçak ile inerek müşteki Ali Kaplan ve çevredeki kişilere bahse konu bıçağı savurduğu anlatıldı. Yaşanan olayda müşteki ve mağdurların çeşitli biçim ve nitelikte yaralandıklarının belirtildiği mütalaada, Yalçın Tahir Billur’un çarpma sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

MÜEBBET VE 280 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Sanığın mağdurlar ve müştekiye karşı 14 kez ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunu işlendiğinin anlatıldığı mütalaada, Yalçın Tahir Billur’a yönelik ise ‘kasten öldürme’ suçunu işlediği öne sürüldü. Sanığın müebbet hapis ile 182 yıldan 280 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasının istendiği mütalaada, tutukluluk halinin devamı talep edildi.