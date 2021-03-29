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Renkli maskelerde ölümcül tehdit

Koronavirüsten korunmak için kullanılan renkli maskeler konusunda uyarılar yapan doktorlar, renkli ve desenli maskelerin alerjik reaksiyonlara yol açarak insanların günlük yaşantılarını olumsuz etkileyebileceğini, hatta alerjik şok durumunda ölüme kadar da götürme riski taşıdığını söyledi. Renkli maskeler konusunda uyaran Dr. Kübra Topal, "En çok tedirgin olduğumuz nokta, aniden solunum durmasına neden olabilecek anafilaksi durumudur" diye konuştu

Renkli maskelerde ölümcül tehdit - Haberler
Renkli ve desenli maskelerde ölümcül tehdit
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İHA

Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisi, 7’den 70’e günlük alışkanlıkları tepeden tırnağa değiştirirken, maske kullanımını ise vazgeçilmez hale getirdi.

Aksesuar haline getirmek için tasarlanan renkli ve desenli maskeler ise sağlık açısından çeşitli riskler taşıma ihtimali bulunduruyor. Rengarenk ve desenli maskelerin yapımında kullanılan bazı maddelerin alerjik reaksiyonlara sebep olabileceğini söyleyen uzmanlar, vatandaşları maske kullanımı konusunda uyardı.

Renkli ve desenli maskelerin alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini belirten uzmanlar, anafilaksi (alerjik şok) durumunda ise ölümle sonuçlanabilecek vakaların ortaya çıkma riskinin bulunduğuna dikkat çekti.

RENKLİ MASKELERDE ÖLÜM RİSKİ

Renkli ve desenli maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunan Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kulak-Burun-Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Kübra Topal, "Koronavirüs ile mücadelede en önemli silahlarımızdan bir tanesi maske. Elbette maskeler koronavirüste koruyuculuğu sağlarken, beraberinde çeşitli sıkıntılar oluşturabileceği durumlarda ne yazık ki olabiliyor. Alerjik durum bunlardan bir tanesidir.

Maske, içerisinde barındırdığı kimyasal maddeler nedeniyle alerji geliştirebiliyor. Bu alerjilerde hastalarımızı derecelerine göre etkileyebilmektedir. Daha çok alerjiden bahsedilen durum döküntü, egzama tarzı kızarıklık, kaşınma, kabarcık oluşumu gibi durumlar olabiliyor. Ama bu alerjik durum daha ileri boyuta giderse, bizlerin çok korktuğumuz 'anafilaksi' (alerjik şok) dediğimiz hızla gelişen ve solunumun durmasına sebep olan bir durum" dedi.

HIRILTILI BİR SOLUNUM, NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ŞİKAYETLERİNİZ VARSA...

Maskede neden alerjinin geliştiğini anlatan Dr. Topal, "Bizlerin kullandığı cerrahi maskelerdir, diğeri N95 dediğimiz koruyucu maske, bunun koruyuculuğu daha fazladır. Bir de halkımızın normal şartlar altında kullanabileceği maskelerle, yıkanabilir maskeler bulunuyor. Bütün bu maske türlerine karşı alerji gelişebilir. Bunlar maskelerin içerdiği kimyasal maddelere bağlı olabiliyor. Özellikle duyarlılığı olan kişilerde alerjik reaksiyonlar görebiliyoruz. Ama daha çok kızarıklık, kaşıntı, döküntü tarzında alerjik durumlar gözlemliyoruz. Bazen kullandığımız maskelerin iplerini kulaklarımıza geçirdiğimizde temas ettiği bölgelerde yine aynı şekilde alerji veya döküntüler görebiliyoruz. Ama bizim için dikkatli olmamız gereken solunum bulgularıyla beraber işitmede beraberlik gösterip göstermediğidir. Eğer hırıltılı bir solunum, nefes almakta güçlük, dilde veya boğazda şişme, şişme hissi, yutkunmakta güçlük gibi buna benzer solunum semptomlarına bağlı şikayetlerimiz var ise muhakkak en yakın bir sağlık kuruluşuna gitmemiz gerekiyor. Çünkü bizlerin alerjik durumlarda en çok tedirgin olduğumuz nokta aniden solunum durmasına neden olabilecek anafilaksi (alerjik şok) durumudur" diye konuştu.

Dr. Kübra Topal

ALERJİK DURUMLARA KARŞI DİKKAT UYARISI!

Alerjiyi ortadan kaldırmanın herhangi bir yöntemi olmadığına dikkat çeken Topal, şu ifadeleri kullandı:
"Ancak kişinin duyarlığı olduğu, hassas olduğu maddenin kullanılan maskede içerip içermediğini bilmesi bizleri koruyabilecek en büyük etkendir. Fakat bu şu an kullandığımız maskelerde ne yazık ki bilinemiyor. Eğer cerrahi maskelere karşı alerjimiz var ise cerrahi maskeyi takmadan önce kişi mutlaka pamuklu bir bez ile veya kendisince hazırladığı pamuklu bir bez ile cerrahi maskenin altından takabilir. Bu şekilde normal şartlarda tek kullanımlık maskelerin yüzümüze, cildimize temasını önlemiş oluruz. Yıkanabilen kumaşta üretilen maskelerde ise alerjik durumlar daha çok maskenin üzerinde kalan deterjan kalıntılarına bağlı gelişebilir. Bunun da maskelerimizi yıkadıktan sonra güzelce durulanmasıdır. Tamamen maskemizin deterjandan veya barındırdığı kimyasal maddelerden arındırılmasıdır. Bu sayede alerjiyi önleyebiliriz. Bunlara mutlaka dikkat etmeliyiz. Bunun dışında tabii ki maskemizi sürekli takıyoruz, çünkü maske takmak çok önemli, bizi koronaya karşı koruyor. Maskemizi takarken de alerjik durumlara karşı da dikkatli olmalıyız"

ALERJİK DURUMLARDA DOKTORA MÜRACAAT ŞART

Maskenin temas ettiği yerlerde kızarıklık, döküntü, renk değişikliği gibi alerjik durumlar oluştuğunda mutlaka doktora müracaat edilmesinin gerektiğini ifade eden Topal, "Ben, Kulak-Burun-Boğaz uzmanıyım. Hastalar maske taktıklarında özellikle burundan nefes alıp vermekte sıkıntı yaşayabiliyor. Bizlere bu yüzden başvuruda bulunabiliyorlar. Ben bile şu anda konuşurken maskenin varlığı konuşmamı etkiliyor. Onun dışında maskenin temas ettiği yerlerde kızarıklık, döküntü, maske çıktıktan sonra renk değişikliği, iz veya ağrı gibi bu tür şikayetlerle bizlere müracaat eden hastalarımız var. Biz bu hastalarımıza da alabilecekleri tedbirleri anlatıyoruz. Hastalarımıza, dikkat etmesi gereken noktaları söylüyoruz" dedi.

"MASKEMİZİ TAKMAYA MUTLAKA ÖZEN GÖSTERECEĞİZ"

Maskenin virüse karşı yüzde 90 koruyuculuğunun bulunduğunu ifade eden Topal, "Maskemizi takmadan virüsten korunmamız mümkün değil. Maskenin yüzde 90 civarında bir koruyuculuğu var. Belki de vurulduğumuz aşıların bu kadar koruyuculuğu yoktur. Bu yüzden maskemizi takmaya mutlaka özen göstereceğiz. Alerjik reaksiyonlarda da önerilerimize dikkat edeceğiz" sözlerine ekledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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