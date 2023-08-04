1 Şurada Paylaş!









Dualı, hadisli, anlamlı, farklı, kısa, uzun ve en güzel cuma mesajları ve sözleri araştırmaları hız kazandı. Mübarek Cuma gününde camilere akın edecek olan binlerce Müslüman, Twitter, Facebook ve Instagram hesapları üzerinden paylaşabilecekleri 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumamız Mübarek Olsun' mesajlarını araştırıyor. Sevgi ve kardeşlik bağlarının güçlendiği bu mübarek günde cemaatle namaz kılacak olanlar cuma namazı sonrası en güzel cuma mesajları ile sevdiklerini mutlu edecek. İşte 4 Ağustos en güzel, farklı, dualı, ayetli, hadisli ve resimli cuma mesajı çeşitleri...