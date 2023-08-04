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        Haberler Gündem RESİMLİ CUMA MESAJLARI | 4 Ağustos 2023 dualı, hadisli, anlamlı, farklı, kısa, uzun ve en güzel cuma mesajları ve sözleri

        Resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dileklerinizi paylaşın!

        Anlamlı, farklı, dualı, ayetli, hadisli ve resimli cuma mesajları ve sözleri 4 Ağustos Cuma gününün gelişiyle birlikte sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başlandı. Müslümanların bayramı olarak nitelendirilen mübarek cuma günde sevdiklerine, eşine-dostuna ve komşularına 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumamız Mübarek Olsun' dileklerini iletmek isteyenler resimli cuma mesajlarını araştırıyor. İşte, 4 Ağustos SMS, Twitter, Facebook ve Instagram'dan paylaşabileceğiniz en güzel, resimli Cuma mesajları ve sözleri çeşitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 10:00
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        Dualı, hadisli, anlamlı, farklı, kısa, uzun ve en güzel cuma mesajları ve sözleri araştırmaları hız kazandı. Mübarek Cuma gününde camilere akın edecek olan binlerce Müslüman, Twitter, Facebook ve Instagram hesapları üzerinden paylaşabilecekleri 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumamız Mübarek Olsun' mesajlarını araştırıyor. Sevgi ve kardeşlik bağlarının güçlendiği bu mübarek günde cemaatle namaz kılacak olanlar cuma namazı sonrası en güzel cuma mesajları ile sevdiklerini mutlu edecek. İşte 4 Ağustos en güzel, farklı, dualı, ayetli, hadisli ve resimli cuma mesajı çeşitleri...

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        EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

        Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.

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        Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

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        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

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        Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

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        Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim

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        EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

        Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

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        Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

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        Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

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        Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

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        Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

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        RESİMLİ CUMA MESAJLARI ÇEŞİTLERİ

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

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        İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

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        Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

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        Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

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        Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

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        Dün rüya, yarın hayaldir. Rüyayı mutlu hayali umutlu yapan bugündür. Bugün gönlünün umudu neyse yarın onu yaşaman dileğiyle. Hayırlı Nurlu Cumalar.

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        Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.

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        Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

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        HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

        Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

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        Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

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        Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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