Cuma namazına kısa bir süre kalırken, cuma mesajları ve sözleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Cuma namazı öncesinde WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarından birbirinize gönderebileceğiniz; resimli, ayetli, dualı cuma mesajları ve sözlerini sizler için bir araya getirdik. İşte resimli cuma mesajları ve sözleri...