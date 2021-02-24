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Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 büyükelçi merkeze çekildi, 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Son dakika haberi... Bazı büyükelçilerin görev değişikliği ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Dublin Büyükelçisi Levent Murat Burhan merkeze alındı. Washington Büyükelçiliğine Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Tokyo Büyükelçiliğine Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Korkut Güngen, Belgrad Büyükelçiliğine Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Hami Aksoy, Dublin Büyükelçiliğine ise Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Hakan Olcay atandı

Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 büyükelçi merkeze çekildi, 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı
3 büyükelçi merkeze çekildi, 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Serdar Kılıç, İrlanda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Levent Murat Burhan ve Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tanju Bilgiç merkeze alındı.

Söz konusu kararla, ABD nezdinde Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Japonya nezdinde Tokyo Büyükelçiliğine Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Korkut Güngen, Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde Belgrad Büyükelçiliğine Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Hami Aksoy ve İrlanda Cumhuriyeti nezdinde Dublin Büyükelçiliğine Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Hakan Olcay atandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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