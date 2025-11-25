Habertürk
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Nohut ithalatında gözetim uygulaması kaldırıldı

        Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla nohut ithalatında 1200 dolar altında gümrük kıymetini haiz olanlara uygulanan gözetim kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 11:02 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:02
        Nohut ithalatında gözetim uygulaması kaldırıldı
        Nohut ithalatının ton başına 1200 doların altında gümrük kıymetini haiz olanlarına 2013 yılında başlatılan gözetim uygulaması kaldırıldı.

        Söz konusu yılda yayımlanan ve nohut ithalatının ton başına 1200 dolar gümrük kıymetinin altında birim kıymeti haiz olanlarının gözetim belgesi ile ithal edilmesini öngören tebliğ Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğ ile kaldırıldı.

