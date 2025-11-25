Resmi Gazete'de yayımlandı: Nohut ithalatında gözetim uygulaması kaldırıldı
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla nohut ithalatında 1200 dolar altında gümrük kıymetini haiz olanlara uygulanan gözetim kaldırıldı
Nohut ithalatının ton başına 1200 doların altında gümrük kıymetini haiz olanlarına 2013 yılında başlatılan gözetim uygulaması kaldırıldı.
Söz konusu yılda yayımlanan ve nohut ithalatının ton başına 1200 dolar gümrük kıymetinin altında birim kıymeti haiz olanlarının gözetim belgesi ile ithal edilmesini öngören tebliğ Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğ ile kaldırıldı.