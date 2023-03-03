Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? YSK'dan açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için seçim bölgesi ve milletvekili sayılarını güncelledi. Buna göre, 36 milletvekili çıkaran Ankara 3, 20 milletvekili çıkaran Bursa 2, 98 milletvekili çıkaran İstanbul 3 ve 28 milletvekili çıkaran İzmir 2 seçim bölgesinden oluşacak. Diğer yandan illerin milletvekili sayıları da belli oldu.
Resmi Gazete'nin bugün yayınlanan sayısında, Yüksek Seçim Kurulu seçim bölgeleri ve milletvekili sayılarını açıkladı. YSK'dan yapılan açıklamada, TÜİK tarafından 31 Aralık 2022 tarihli veriler esas alınarak, 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı paylaşıldı.
36 milletvekili çıkaran Ankara 3, 20 milletvekili çıkaran Bursa 2, 98 milletvekili çıkaran İstanbul 3 ve 28 milletvekili çıkaran İzmir 2 seçim bölgesinden oluşacak.
DEPREM BÖLGELERİNDE VEKİL SAYISI DEĞİŞTİ Mİ?
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki deprem Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Elazığ, Şanlıurfa ve Kilis'i etkilemişti.
11 il toplam 98 milletvekilini Meclis'e gönderiyor.
YSK, 31 Aralık 2022 nüfus kayıtlarını dikkate aldığından dolayı, depremin etkilediği 11 ilde seçmen ve milletvekili sayısında değişiklik olmadı.
2 İL 2 VEKİL DEĞİŞTİ
YSK açıklamasına göre, Bayburt ve Tunceli daha önceki seçimlerde toplam 4 milletvekilini Meclis'e gönderirken, bu seçimlerde birer milletvekilini Meclis'e gönderecek. Bayburt ve Tunceli'deki vekiller ise Kocaeli ve Sakarya'ya geçti. Böylece Kocaeli 14, Sakarya da 8 milletvekilini Meclis'e gönderecek.
HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?
Adana 15
Adıyaman 5
Afyon 6
Ağrı 4
Amasya 3
Ankara 36
Antalya 17
Artvin 2
Aydın 8
Balıkesir 9
Bilecik 2
Bingöl 3
Bitlis 3
Bolu 3
Burdur 3
Bursa 20
Çanakkale 4
Çankırı 2
Çorum 4
Denizli 7
Diyarbakır 12
Edirne 4
Elazığ 5
Erzincan 2
Erzurum 6
Eskişehir 6
Gaziantep 14
Giresun 4
Gümüşhane 2
Hakkari 3
Hatay 11
Isparta 4
İçel 13
İstanbul 98
İzmir 28
Kars 3
Kastamonu 3
Kayseri 10
Kırklareli 3
Kırşehir 2
Kocaeli 14
Konya 15
Kütahya 5
Malatya 6
Manisa 10
Kahramanmaraş 8
Mardin 6
Muğla 7
Muş 3
Nevşehir 3
Niğde 3
Ordu 6
Rize 3
Sakarya 8
Samsun 9
Siirt 3
Sinop 2
Sivas 5
Tekirdağ 8
Tokat 5
Trabzon 6
Tunceli 1
Şanlıurfa 14
Uşak 3
Van 8
Yozgat 4
Zonguldak 5
Aksaray 4
Bayburt 1
Karaman 3
Kırıkkale 3
Batman 5
Şırnak 4
Bartın 2
Ardahan 2
Iğdır 2
Yalova 3
Karabük 3
Kilis 2
Osmaniye 4
Düzce 3
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