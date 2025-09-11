11 Eylül Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, 37 ilin emniyet müdürü değişirken, 22 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete’de alınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...