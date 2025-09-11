Atama kararları Resmi Gazete'de! İşte 11 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 11 Eylül Perşembe günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 37 ilin emniyet müdürü değişti. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 11 Eylül 2025 Perşembe Resmi Gazete kararları...
11 Eylül Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, 37 ilin emniyet müdürü değişirken, 22 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi.
11 EYLÜL RESMİ GAZETE KARARLARI
ATAMA KARARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2025/358)
YÖNETMELİKLER
–– Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Adalet Akademisi Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2025/4)
–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2025/6)
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
37 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla, 37 ilin emniyet müdürleri değişirken, 22 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi. Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı. Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.