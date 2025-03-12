12 Mart bugün Resmi Gazete'de neler var? İşte Resmi Gazete kararları
Resmi Gazete'nin 12 Mart 2025 tarihli sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler kamuoyunun gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren bu kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İşte 12 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete'de yer alan önemli düzenlemeler…
12 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete yayımlandı. Kararlar, yönetmelikler ve tebliğler vatandaşların dikkatini çekerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan düzenlemeler de gündemin ön sıralarında yer aldı. İşte günün ilk saatlerinden itibaren araştırılan Resmi Gazete’nin öne çıkan başlıkları…
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
–– Avrasya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16/01/2025 Tarihli ve 11139 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 4/12/2024 tarihli ve E: 2023/123, K: 2024/202 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 5/12/2024 Tarihli ve E: 2022/158, K: 2024/206 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2022/74, K: 2024/223 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/127, K: 2024/228 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/90, K: 2024/233 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/97, K: 2024/234 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/109, K: 2024/236 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/7/2024 Tarihli ve 2020/34861 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/11/2024 Tarihli ve 2021/56323 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/12/2024 Tarihli ve 2020/3067 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri