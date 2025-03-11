Arsenal, Osimhen için devrede: Anlaşma yakın!
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen için Premier Lig devi Arsenal'in devreye girdiği ve transferi bitirmeye yakın olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.
Nijerya basınından Daily Trust, Victor Osimhen için İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in görüşmelere başladığını duyurdu.
Oyuncu ve kulübüyle girişimlerini hızlandıran Arsenal'in imza sürecine girdiği ve 62 milyon Sterlin karşılığında anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın oyuncuyu çok istemesi nedeniyle Chelsea ve Manchester United'ın bu transferde geri kalabileceği ifade edildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi maçta 23 gol ve 5 asistle oynayan Nijeryalı golcü, 75 milyon Euro piyasa değerine sahip.
Yıldız futbolcu bu sezon attığı gollerle sarı-kırmızılı takıma önemli katkıda bulunurken taraftarların da kısa sürede sevgilisi haline geldi.