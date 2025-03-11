ABD: Ukrayna ateşkesi kabul etti
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleşen görüşmenin ardından açıklamada bulunurken "Ukrayna, bugün barış için somut adımlar attı." dedi.
Giriş: 11.03.2025 - 21:18 Güncelleme: 11.03.2025 - 21:26
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleşen görüşmenin ardından açıklamada bulunurken "Ukrayna, bugün barış için somut adımlar attı." dedi.
Rubio ayrıca Ukrayna ile ateşkes konusunda anlaşma sağlandığını ve bu kararın Rusya tarafına iletileceğini duyurdu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ