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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 18 Mart 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete kararları yayımlandı! İşte 18 Mart 2025 Resmi Gazete'da alınan kararları

        Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 18 Mart Salı günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 18 Mart Salı Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 00:37 Güncelleme: 18.03.2025 - 00:37
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        18 Mart Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmelik ve ilanların yanı sıra anayasa mahkesi kararları kararları dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazetealınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

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        18 MART RESMİ GAZETE KARARLARI

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        CUMHURBAŞKANI KARARI

        –– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2025/91)

        TEBLİĞLER

        –– Karayolu Dışı Mobil Makinelere Takılmış ve Kullanımda Olan İçten Yanmalı Motorlardan Kaynaklanan Gaz Halindeki Kirleticilerin İzlenmesine Dair Tebliğ (2017/655/AB) (SGM: 2021/25)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (SGM: 2025/2)

        –– Tıbbi Sülük Yıllık İhracat Kotasının Tahsisi ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/50)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/1)

        –– Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2021/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/2)

        KURUL KARARLARI

        –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/03/2025 Tarihli ve 13364-1, 13364-2 ve 13364-3 Sayılı Kararları

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/83, K: 2024/227 Sayılı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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        18 MART RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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