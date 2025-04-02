Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 2 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları
Türkiye'nin politikalarına yön veren Resmi Gazete'nin 2 Nisan 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında genellikle, ekonomi, eğitim, çevre ve sağlık alanlarında yapılan yeni düzenlemeler dikkat çekerken, iş dünyasını doğrudan etkileyen yönetmelik değişiklikleri de yürürlüğe giriyor. İşte 2 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de öne çıkan kararlar...
Resmi Gazete’nin 2 Nisan 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında, çoğunlukla adalet, ticaret ve eğitim alanlarında hayata geçirilen düzenlemeler, hem bireysel haklar hem de iş dünyası için önemli yenilikler gündeme geliyor. Peki, 2 Nisan Resmi Gazete’de hangi başlıklar öne çıkıyor? İşte detaylar...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞLER
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 212)
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 213)
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 214)
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 166)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 215)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri