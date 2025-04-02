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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 2 Nisan 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 2 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları

        Türkiye'nin politikalarına yön veren Resmi Gazete'nin 2 Nisan 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında genellikle, ekonomi, eğitim, çevre ve sağlık alanlarında yapılan yeni düzenlemeler dikkat çekerken, iş dünyasını doğrudan etkileyen yönetmelik değişiklikleri de yürürlüğe giriyor. İşte 2 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de öne çıkan kararlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 01:48 Güncelleme: 02.04.2025 - 01:57
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        Resmi Gazete’nin 2 Nisan 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında, çoğunlukla adalet, ticaret ve eğitim alanlarında hayata geçirilen düzenlemeler, hem bireysel haklar hem de iş dünyası için önemli yenilikler gündeme geliyor. Peki, 2 Nisan Resmi Gazete’de hangi başlıklar öne çıkıyor? İşte detaylar...

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        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        TEBLİĞLER

        –– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 212)

        –– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 213)

        –– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 214)

        –– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 166)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 215)

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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        2 NİSAN RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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