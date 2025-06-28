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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 28 Haziran 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        28 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları yayımlandı! İşte Resmi Gazete'de alınan kararlar

        Resmi Gazete'nin 28 Haziran tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 28 Haziran 2025 Cumartesi Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 00:12 Güncelleme: 28.06.2025 - 00:12
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        Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar, Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar birçok kişi tarafından araştırımaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 28 Haziran 2025 Cumartesi Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...

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        28 HAZİRAN RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        ATAMA KARARLARI

        –– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

        YÖNETMELİKLER

        –– Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Ege Üniversitesi Avrupa Dilleri ve Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞLER

        –– Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 29)

        –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/14)

        KURUL KARARI

        –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/06/2025 Tarihli ve 13595 Sayılı Kararı

        YARGI BÖLÜMÜ

        YARGITAY KARARLARI

        –– Yargıtay 3, 10 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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