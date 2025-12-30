Habertürk
Habertürk
        Resmi Gazete kararları açıklandı! 30 Aralık bugün Resmi Gazete'de neler var? İşte 30 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yer alanlar!

        Resmi Gazete kararları belli oldu! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

        30 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte kamuoyunun gündeminde önemli başlıklar yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar ve yeni düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Karar, yönetmelik ve tebliğlerin detayları, sabahın erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, 30 Aralık tarihli Resmî Gazete'de neler yer aldı? İşte detaylar...

        Giriş: 30.12.2025 - 01:10 Güncelleme: 30.12.2025 - 01:10
        Resmî Gazete'nin 30 Aralık tarihli sayısı yayımlandı ve dikkat çeken kararlarla kamuoyunun gündemine oturdu. Yeni yönetmelikler, tebliğler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı düzenlemeler vatandaşların ilgisini çekti. Özellikle bazı maddeler sosyal medyada da geniş yankı buldu. İşte 30 Aralık'ta yayımlanan Resmî Gazete’de öne çıkan düzenlemeler...

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– Dışişleri Bakanlığı Performans Değerlendirme Yönetmeliği

        –– Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

        –– Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Sağlık Hizmet Sunumu Kapsamında Kullanılan Tıbbi Cihazların Teknik Servis Hizmetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

        TEBLİĞLER

        –– 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2026/1)

        –– 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2026/1)

        –– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 49)

        –– 2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere Ödeme Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2024/39)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/42)

        –– Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2025/35)

        –– Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Ek 2 nci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2025/36)

        –– Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı Maddesinin, Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Sigara Filtresi Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2025/37)

        –– Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2025/38)

        –– Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2025/39)

        –– Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2025/40)

        –– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 218)

        –– Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

        KURUL KARARLARI

        –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2025 Tarihli ve 14082, 14104, 14127, 14128, 14129, 14130, 14131, 14132, 14133, 14134, 14135, 14136, 14137, 14138, 14139, 14140, 14141, 14142, 14143, 14144, 14145, 14146, 14147, 14148, 14149, 14150, 14151, 14152, 14153, 14154, 14155, 14156, 14157, 14158, 14159, 14160, 14161, 14162, 14163, 14164, 14165 (1-3, 5-14), 14167, 14168, 14169, 14170, 14171 ve 14173 Sayılı Kararları

        –– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/12/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/38488] Sayılı Kararı

        YARGI BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

        –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2025/181, K: 2025/173 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2025 Tarihli ve E: 2024/210, K: 2025/204 Sayılı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 31/7/2025 Tarihli ve 2019/42188 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 31/7/2025 Tarihli ve 2021/57086 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 17/7/2025 Tarihli ve 2021/65631 Başvuru Numaralı Kararı

        –– Anayasa Mahkemesinin 15/10/2025 Tarihli ve 2024/29256 Başvuru Numaralı Kararı

        YARGITAY KARARLARI

        –– Yargıtay 3 ve 12. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        b - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

