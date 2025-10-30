Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları açıklandı! 30 Ekim bugün Resmi Gazete'de neler var? İşte 30 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yer alanlar!

        Resmi Gazete kararları açıklandı! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

        30 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte kamuoyunun gündeminde önemli başlıklar yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar ve yeni düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Karar, yönetmelik ve tebliğlerin detayları, sabahın erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, 30 Ekim tarihli Resmî Gazete'de neler yer aldı? İşte detaylar...

        Giriş: 30.10.2025 - 00:23 Güncelleme: 30.10.2025 - 00:23
        1

        Resmî Gazete'nin 30 Ekim 2025 tarihli sayısı yayımlandı ve dikkat çeken kararlarla kamuoyunun gündemine oturdu. Yeni yönetmelikler, tebliğler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı düzenlemeler vatandaşların ilgisini çekti. Özellikle bazı maddeler sosyal medyada da geniş yankı buldu. İşte 30 Ekim’de yayımlanan Resmî Gazete’de öne çıkan düzenlemeler...

        2

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        CUMHURBAŞKANI KARARI

        –– Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Tarafından Tarımsal Üretime Dair Hazine Kâr Payı Destekli Yatırım ve İşletme Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10524)

        3

        YÖNETMELİKLER

        –– Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde Yetiştirilemeyen Sınıf ve Branşlardaki Personelin Diğer Üniversitelerde Yetiştirilmesi ile Bu Üniversitelerde Verilecek Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        KURUL KARARLARI

        –– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 26/10/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/36646] Sayılı Kararı

        –– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 26/10/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[03/36628] Sayılı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

