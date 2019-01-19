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19 Ocak Kim Milyoner Olmak İster'de az önce, Resmi kurallarda 'çay arası' bulunan spor dalı hangisidir?" şeklinde bir soru geldi. Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'de 'çay arası' veren spor dalı hangisidir? diye soruldu. İşte sorunun cevabı...
RESMİ KURALLARDA 'ÇAY ARASI' BULUNAN SPOR DALI HANGİSİDİR?
A: Kriket
B: Polo
C: Tenis
D: Eskrim
Cevap: Kriket
ÇAY ARASI BULUNAN SPOR DALI: KRİKET NASIL OYNANILIR?
Kriket 155 metreye 135 metre oval bir alanın tam ortasında bulunan, 20 metre boyunda ve 3 metre 66cm eninde bir sahada oynanır. Sahanın karşılıklı uçlarında 75cm yükseklikte kale görevi yapan 3 çubuk vardır. Bunlara 'Vıcket' adı verilir. Oyunda asıl amaç bu vıcketleri devirmektir.
Kriket topunun çapı 22 cm, ağırlığı 155 gramdır. Topa vurmak için kullanılan sporun boyuysa 96 cm'dir.
Bu spor iki devreden oluşur. Birinci devre atıcı olan takım, ikinci devre vurucu olur. İlk devre atıcı olan takım ikinci devre ise vurucu olur. Atıcı olan takım aslında savunma yapan takımdır ve 11 oyuncusu da sahadadır. Vurucu olan takım ise hücum takımıdır ve oyuncularından sadece 2 kişi sahadadır.
Atıcı olan takımın amacı bu iki vurucuyu oyundan çıkartıp oyuncusunu eksiltmektir. Onların sayı almasını veya en az sayı almasını sağlamaktır.
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