Ressam Berfin Uluman ile birçok ünlüyü buluşturan proje

Geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç, Sinan Akçıl, Seda Sayan, Zara gibi ünlü sanatçılarında destek verdiğini duyurduğu ,TOÇEV için yaptığı resim sergileri ile çocuklara desteğiyle tanınan TOÇEV Gençlik Komite Başkanı ressam Berfin Uluman’ın, “TOÇEV Çocukları İçin Boyuyoruz“ adını verdiği resim sergisine ünlü isimler destek veremeye devam ediyor.

Alperen Duymaz, Aras Bulut İynemli, Aslı Şen, Ayşe Kazancı, Berk Atan, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Hakan Akkaya, Hakan Sabancı, Işıl Reçber, İdris Nebi Taşkan, Serenay Aktaş gibi ünlü isimler ünlü ressam Berfin Uluman’la , “TOÇEV Çocukları İçin Boyuyoruz“ projesinde ‘bende varım’ dedi.

16 ünlü ismin, Ressam Berfin Uluman ile yaptığı 16 ayrı tablo, 3 Kasım 2018 tarihinde yapılacak “Berfin Uluman’18” resim sergisinde, geliri TOÇEV’e aktarılmak üzere satışa sunulacak.

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