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Konser sonrası insalarla fotoğraf çekinmeme ve tanışmama engel olan, içinde bulunduğum kulis amaçlı karavanın kaza yapmasına sebep olan ve o aracı yumruklayıp tekmeleyenlere, bana söz verdin fotoğraf çekineceksin diyenlere ve sert tepki gösterenlere, dışarıdan duyduğum onca hakareti ve iyi niyetini dile getirenlere, sosyal medya üzerinden dilediği gibi bir video kesip biçip, haber niteliği taşıması mümkün bölümünü fırsata çevirenlere, hâlen daha hâldir diyemeyen ve içinde bir parça merhamet taşımayan, hakkımda yaygara çıkarmaya çalışanlara, beni tanımadan kişiliğim hakkında yorum yapabilenlere ve bana ayıp diyenlere teşekkür etmek istiyorum.