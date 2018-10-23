Karadenizli şarkıcı Resul Dindar 21 Ekim Pazar gübü Küçükçekmece'de düzenlenen Balık Festivali'nde sahneye çıktı.
Etkinlik sonrası Resul Dindar ile hayranları arasında fotoğraf tartışması çıktı.
Karavandaki Dindar'ın hayranına 'Sus be cevap verme' diye bağırdığı anların videosu sosyal medyada olay oldu.
Resul Dindar, dün o hayranı ile bir araya geldi. Fotoğrafı da Instagram hesabında paylaştı, bir de açıklama yayınladı. İşte o açıklama:
"Kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan, birlikte şarkılar söylediğimiz ve horona durduğumuz bir konser sonrası alanda bulunan birçok insanın üzülmesine sebep olan herkese teşekkür etmek istiyorum.
Konser sonrası insalarla fotoğraf çekinmeme ve tanışmama engel olan, içinde bulunduğum kulis amaçlı karavanın kaza yapmasına sebep olan ve o aracı yumruklayıp tekmeleyenlere, bana söz verdin fotoğraf çekineceksin diyenlere ve sert tepki gösterenlere, dışarıdan duyduğum onca hakareti ve iyi niyetini dile getirenlere, sosyal medya üzerinden dilediği gibi bir video kesip biçip, haber niteliği taşıması mümkün bölümünü fırsata çevirenlere, hâlen daha hâldir diyemeyen ve içinde bir parça merhamet taşımayan, hakkımda yaygara çıkarmaya çalışanlara, beni tanımadan kişiliğim hakkında yorum yapabilenlere ve bana ayıp diyenlere teşekkür etmek istiyorum.
Kendi içimde yaşadığım ve dolayısıyla çevremde yaşananlara bir tepki vermiş bulundum. O alanda bulunan insanlara bir cevap vermek istedim. Kaçmadım... 'Vurmayın araca yazık' dedim.' Alan müsait değil anlayın' dedim.
Sahneden 'kimseyi yormayacak, zorlamayacaksak sahne sonrası hepinizle tanışacağım, fotoğraf çekineceğim' dedim. Sonrası mümkün olmadığını 3 defa dışarı çıkıp dile getirdim. Kaçmadım... Ben sizi çok sevdim gitmek istemedim. Gitmek zorunda kaldım. Gerildim, gerildik...
Herkesi anlarım 'hâldir' der geçerim. Ben hepinizden özür dilerim. Yanlış anlaşılmalara sebep olduğum için. Bir insanın herkesten fazla kalbini kırdığım ve kendisine sesimi yükselttiğim için.
Sanırım siz bana yakıştınız da bu defa ben size yakışamadım. Veya beklentilerinize yaklaşmadım. Dedim insanım. Dedim sizden biriyim. Allaha emanet olun. Çevrenize iyi bakın. Sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın"
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