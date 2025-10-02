Reyting sonuçları 1 Ekim 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Reyting sonuçları 1 Ekim 2025 Çarşamba sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Eşref Rüya ve Star TV'de Sahipsizler dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Veliaht, ATV'de Gözleri Karadeniz ve Now'da Halef: Köklerin Çağrısı dizileri tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı ve Villarreal-Juventus maçı yayınlandı. Peki, 1 Ekim 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
1 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
1 Ekim 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
1 EKİM 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI