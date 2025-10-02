Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden iddialı program, dizi, film, yarışma ve maç gibi içerikler yayınlandı. 1 Ekim Çarşamba akşamı MasterChef Türkiye yarışması, Eşref Rüya ve Sahipsizler dizileri ile Union Saint-Gilloise-Newcastle United ve Villarreal-Juventus maçları ekranlara geldi. Veliaht, Gözleri Karadeniz ve Halef: Köklerin Çağrısı dizilerinin ise tekrar bölümleri yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total sıralamasına çevrildi. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba reyting birincisi…