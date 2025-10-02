Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 1 Ekim 2025: Eşref Rüya, Sahipsizler, Union SG-Newcastle United maçı, Villarreal-Juventus maçı… AB ve Total’de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 1 Ekim 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 1 Ekim 2025 Çarşamba sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Eşref Rüya ve Star TV'de Sahipsizler dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Veliaht, ATV'de Gözleri Karadeniz ve Now'da Halef: Köklerin Çağrısı dizileri tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı ve Villarreal-Juventus maçı yayınlandı. Peki, 1 Ekim 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 08:10 Güncelleme: 02.10.2025 - 08:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden iddialı program, dizi, film, yarışma ve maç gibi içerikler yayınlandı. 1 Ekim Çarşamba akşamı MasterChef Türkiye yarışması, Eşref Rüya ve Sahipsizler dizileri ile Union Saint-Gilloise-Newcastle United ve Villarreal-Juventus maçları ekranlara geldi. Veliaht, Gözleri Karadeniz ve Halef: Köklerin Çağrısı dizilerinin ise tekrar bölümleri yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total sıralamasına çevrildi. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba reyting birincisi…

        2

        1 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        1 Ekim 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

        3

        1 EKİM 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        1 EKİM 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        İşten ayrılırken borçlu çıkmayın
        İşten ayrılırken borçlu çıkmayın
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'e harika başlangıç!
        Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'e harika başlangıç!
        Ayşe Barım'a tahliye
        Ayşe Barım'a tahliye
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı