        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 1 Şubat 2026: Rüya Gibi, Teşkilat, Sahtekarlar, Milyoner, Survivor... ABC1, AB ve Total’de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 1 Şubat 2026: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu?

        Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 1 Şubat Pazar akşamı Rüya Gibi, Teşkilat ve Sahtekarlar dizileri ile Beyaz'la Joker, Kim Milyoner Olmak İster? ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Öte yandan Oh Olsun filmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, günün birincisi kim oldu? İşte, 1 Şubat 2026 ABC1, AB ve Total reyting sonuçları ile dünün reyting birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2026 - 08:08 Güncelleme: 02.02.2026 - 08:08
        1

        Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam Show TV’de Rüya Gibi, TRT 1’de Teşkilat ve Now TV’de Sahtekarlar dizileri ile Kanal D’de Beyaz'la Joker, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışmalarının yeni bölümleri yayınlandı. Star TV’de ise Oh Olsun filmi ekrana geldi. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 1 Şubat 2026 dünün reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması...

        2

        1 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        1 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

        3

        1 ŞUBAT 2026 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        1 ŞUBAT 2026 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        1 ŞUBAT 2026 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
