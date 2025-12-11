Her gün kanallarda birçok dizi, film, program, haber bülteni ve yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Dün akşam Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Sakıncalı dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Peki, AB ve Total reyting sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 10 Aralık 2025 reyting sonuçları!