Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 10 Aralık 2025: Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Sakıncalı... AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?

        Reyting sonuçları 10 Aralık 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?

        10 Aralık Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı zevklere hitap eden yapımlar yayınlandı. Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Orhan, Star TV'de Sahipsizler ve Now TV'de Sakıncalı dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filmi sinemaseverlerle buluşurken, Show TV'de Rüya Gibi dizisi tekrar bölümüyle ekrana geldi. Peki, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi? İşte, 10 Aralık 2025 reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 08:20 Güncelleme: 11.12.2025 - 08:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Her gün kanallarda birçok dizi, film, program, haber bülteni ve yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Dün akşam Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Sakıncalı dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Peki, AB ve Total reyting sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 10 Aralık 2025 reyting sonuçları!

        2

        10 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        10 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

        3

        10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yangın! 2 çocuk öldü! 2'sinin durumu ağır!
        İstanbul'da yangın! 2 çocuk öldü! 2'sinin durumu ağır!
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        "En az iki katı olabilirdi"
        "En az iki katı olabilirdi"
        Cinayetten hükümlüydü... Yorgan arası katil!
        Cinayetten hükümlüydü... Yorgan arası katil!
        Temizlik yapacaktı... Beton mikseri çalışıyordu!
        Temizlik yapacaktı... Beton mikseri çalışıyordu!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Yılbaşında gidilebilecek vizesiz ülkeler!
        Yılbaşında gidilebilecek vizesiz ülkeler!
        Dünya asgari ücreti nasıl belirliyor?
        Dünya asgari ücreti nasıl belirliyor?
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        Öğretmeni darbeden 2 öğrenci gözaltında
        Öğretmeni darbeden 2 öğrenci gözaltında
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."