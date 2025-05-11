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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 10 Mayıs 2025: Güldür Güldür Show, Can Borcu, Gönül Dağı, Survivor... AB ve Total'de dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 10 Mayıs 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 10 Mayıs Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Güldür Güldür Show, Can Borcu, Gönül Dağı ve Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken Kuzey'in Oğlu Volkan Konak programı tekrar bölümüyle ekrana geldi. Diğer kanallarda ise Niyazi Gül Dörtnala ve Kutsal Damacana 4 filmleri filmseverlerin beğenisine sunuldu. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 10 Mayıs 2025 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 08:13 Güncelleme: 11.05.2025 - 08:13
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        Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 10 Mayıs Cumartesi akşamı Kanal D’de Kuzey'in Oğlu Volkan Konak, Show TV’de Güldür Güldür Show, ATV’de Can Borcu, TRT 1’de Gönül Dağı, TV8’de Survivor izleyici karşısına çıktı. Star TV’de Niyazi Gül Dörtnala ve Now TV’de Kutsal Damacana 4 filmleri yayınlandı. Peki, 10 Mayıs 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

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        10 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        Ancak 10 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.30’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

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        10 MAYIS 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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        10 MAYIS 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

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