Reyting sonuçları açıklanıyor! 10 Temmuz dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları açıklanıyor. 10 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sıralamasında birinci sırada yer almak için yarıştı. Show TV'de Maviye Sürgün, TRT 1'de Dayton, ATV'de Üvey Anne ve Kanal D'de Veda Mektubu yayınlandı. İşte 10 Temmuz 2023 dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralaması...
Dünün reyting sonuçları, bir önceki günün Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. 10 Temmuz Pazartesi günü ekrana gelen; Dayton, Maviye Sürgün, Üvey Anne ve Veda Mektubu ekrana geldi. İşte, 10 Temmuz dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...
10 TEMMUZ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
10 Temmuz dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
Total'de 1.sırada Masterchef Türkiye All Star, 2. sırada Üvey Anne, 3.sırada ise Türk filmi Deliha 2 yer aldı.
AB'de ise 1.sırada Üvey Anne, 2.sırada Masterchef Türkiye All Star, 3.sırada Deliha 2 yer aldı.