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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 14 Mart 2025: Cuma günü en çok ne izlendi? Dün hangi diziler AB ve totalde birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor: 14 Mart 2025 Cuma en çok ne izlendi?

        Cuma günü televizyon ekranlarında hem gündüz hem de akşam kuşağında birçok farklı yapım izleyicilerle buluştu. Dizi, film ve programlardan bazıları yüksek izlenme oranlarıyla hem total hem de AB reyting listelerinde üst sıralarda yer aldı. Peki, dün ekranlarda en çok hangi yapımlar izlendi? İşte, 14 Mart 2025 Cuma gününe ait total ve AB reyting listelerinde ilk 10…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 07:45 Güncelleme: 15.03.2025 - 07:45
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        14 Mart 2025 Cuma günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve programlar izleyicilerle buluştu. Gün boyunca ekrana gelen yapımlardan bazıları, hem total hem de AB reyting listelerinde zirvede yer aldı. Peki, günün en çok izlenen yapımları hangileri oldu? İşte, 14 Mart 2025 Cuma gününe ait total ve AB reyting sıralamalarında ilk 10...

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        14 MART 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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        14 MART 2025 CUMA AB REYTİNG SONUÇLARI

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