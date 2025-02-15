Reyting sonuçları 14 Şubat 2025: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar ekranlara geldi. ılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Zembilli, Bir Zamanlar İstanbul, Survivor yapımları günün birincisi olmak için mücadele etti. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 14 Şubat 2025 reyting sonuçları ile Total ve AB sıralamasında birinci olan yapım…
14 Şubat Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Star TV’de Yalı Çapkını, Kanal ‘de Arka Sokaklar, TRT 1’de Bir Zamanlar İstanbul, ATV’de Zembilli ve TV8’de Survivor yapımlarının yeni bölümleri yayınlandı. Now’da Leyla: Hayat... Aşk... Adalet dizisinin tekrar bölümü ekranlara geldi. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyen seyirciler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 14 Şubat 2025 Reyting sonuçları sıralaması…
14 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
14 Şubat 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 11.00'den sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.
14 ŞUBAT 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI