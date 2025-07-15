Reyting sonuçları 14 Temmuz 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu
Dünün reyting sonuçları 14 Temmuz Pazartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam ATV'de Aile Saadeti, Kanal D'de Turnike ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Aile Arasında, Star TV'de Şekerpare, Now TV'de Recep İvedik filmleri yayınlandı. TRT 1'de ise Gönül Dağı dizisinin tekrar bölümü vardı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 14 Temmuz 2025 AB ve Total sıralaması...
Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 14 Temmuz Pazartesi akşamı Aile Saadeti dizisi, Turnike ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, Aile Arasında, Şekerpare, Recep İvedik filmleri filmseverlerle buluştu. Gönül Dağı dizisi ise tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, 14 Temmuz 2025 Pazartesi reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
14 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
14 Temmuz 2025 reyting sonuçları açıklandı.
Total’de 1. sırada “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Now Ana Haber”, 3. sırada “Aile Saadeti” yer aldı.
AB’de 1. sırada “Masterchef Türkiye”,, 2. sırada ise “Now Ana Haber” , 3. sırada ise “Aile Saadeti” yer aldı.
Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
14 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
NOW Ana Haber – NOW
Aile Saadeti – ATV
Recep İvedik (T.S) – NOW
Hababam Sınıfı Askerde (T.S) – NOW
Şekerpare (T.S) – Star TV
Aile Arasında (T.S) – Show TV
Turnike – Kanal D
Show Ana Haber – Show TV
Turnike Özet – Kanal D
14 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
NOW Ana Haber – NOW
Aile Saadeti – ATV
MasterChef Türkiye Özet – TV8
Sıcak Gelişme – Kanal D
Aile Arasında (T.S) – Show TV
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Turnike Özet – Kanal D
Şekerpare (T.S) – Star TV
Ben ve Babam Vatan (T.S) – TRT 1